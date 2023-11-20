https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, dün etkili olan fırtınada batan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin kayıp 12 Türk mürettebattan olan bir... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:09+0300

2023-11-20T10:09+0300

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Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu.Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 11 mürettebatın hala kayıp olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html

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