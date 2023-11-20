https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, dün etkili olan fırtınada batan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin kayıp 12 Türk mürettebattan olan bir... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:09+0300
2023-11-20T10:09+0300
2023-11-20T10:53+0300
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zonguldak
zonguldak valiliği
fırtına
gemi
mürettebat
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Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu.Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 11 mürettebatın hala kayıp olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html
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zonguldak, zonguldak valiliği, fırtına, gemi, mürettebat
zonguldak, zonguldak valiliği, fırtına, gemi, mürettebat
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemide bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı
10:09 20.11.2023 (güncellendi: 10:53 20.11.2023)
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, dün etkili olan fırtınada batan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin kayıp 12 Türk mürettebattan olan bir denizcinin cesedine ulaşıldı.
Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 11 mürettebatın hala kayıp olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği KAFKAMETLER gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun."