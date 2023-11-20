https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html

Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor

Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor

Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T06:47+0300

2023-11-20T06:47+0300

2023-11-20T07:03+0300

gemi

türkiye

batık

zonguldak

ali yerlikaya

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'Kafkametler' adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi.Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-yarin-icin-uyardi-15-ilde-turuncu-16-ilde-sari-kod-1077562496.html

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