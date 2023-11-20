https://sputniknews.com.tr/20231120/yerlikaya-acikladi-firtinada-kaybolan-kafkametler-gemisi-batti-12-turk-murettebata-ulasilamiyor-1077564186.html
Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor
Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor
Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T06:47+0300
2023-11-20T06:47+0300
2023-11-20T07:03+0300
gemi
türkiye
batık
zonguldak
ali yerlikaya
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'Kafkametler' adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi.Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-yarin-icin-uyardi-15-ilde-turuncu-16-ilde-sari-kod-1077562496.html
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gemi, batık, zonguldak, ali yerlikaya
gemi, batık, zonguldak, ali yerlikaya
Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor
06:47 20.11.2023 (güncellendi: 07:03 20.11.2023)
Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.
'Kafkametler' adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı.
Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır."