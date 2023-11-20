Meteoroloji ve AFAD alarma geçti: 17 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı
© AAFırtına
© AA
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Son yayınlanan hava raporuna göre sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkede sıcaklıklar düştü, birçok şehirde kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 8 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. AFAD ise bugün 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Ağrı, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Mersin, Kars, Malatya, Muş ve Sinop.
Turuncu kodlu uyarı verilen iller:
Artvin, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Kastamonu, Rize, Tunceli ve Şırnak.
MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugün doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
AFAD'tan 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.
Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.
Sarı ve Turuncu kodlu uyarı ne demek?
"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor. "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor.
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 2°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 2°C, 9°C
Çok bulutlu
VAN 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Kentlerde son durum
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman’da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.