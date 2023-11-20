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https://sputniknews.com.tr/20231120/meteoroloji-ve-afad-alarma-gecti-17-il-icin-turuncu-16-il-icin-sari-kodlu-uyari-1077564546.html
Meteoroloji ve AFAD alarma geçti: 17 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji ve AFAD alarma geçti: 17 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı
Son yayınlanan hava raporuna göre sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkede sıcaklıklar düştü, birçok şehirde kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T07:21+0300
2023-11-20T07:21+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul
zonguldak
izmir
ankara
yağış
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.Sarı kodlu uyarı verilen iller:Ağrı, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Mersin, Kars, Malatya, Muş ve Sinop.Turuncu kodlu uyarı verilen iller:Artvin, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Kastamonu, Rize, Tunceli ve Şırnak.MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugün doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.AFAD'tan 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarıAFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.Sarı ve Turuncu kodlu uyarı ne demek?"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor. "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor.MARMARAÇok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 16°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı bulutluDENİZLİ 2°C, 13°CParçalı bulutluİZMİR 7°C, 17°CParçalı bulutluMUĞLA -1°C, 14°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı bulutluHATAY °C, 18°CParçalı bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı bulutluKONYA °C, 8°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 5°CParçalı bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 5°CÇok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 11°CÇok bulutluSAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurluTRABZON °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM 1°C, 2°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.KARS 2°C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 2°C, 9°CÇok bulutluVAN 5°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutluMARDİN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Kentlerde son durumİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman’da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı.Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.
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Meteoroloji ve AFAD alarma geçti: 17 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı

07:21 20.11.2023
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AA
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Son yayınlanan hava raporuna göre sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkede sıcaklıklar düştü, birçok şehirde kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 8 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. AFAD ise bugün 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Ağrı, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Mersin, Kars, Malatya, Muş ve Sinop.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Artvin, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Kastamonu, Rize, Tunceli ve Şırnak.
MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugün doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

AFAD'tan 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.
Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Sarı ve Turuncu kodlu uyarı ne demek?

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor. "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 2°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 2°C, 9°C
Çok bulutlu
VAN 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kentlerde son durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman’da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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Yerlikaya açıkladı: Fırtınada kaybolan Kafkametler gemisi battı, 12 Türk mürettebata ulaşılamıyor
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