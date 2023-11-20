https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-batan-geminin-son-goruntusu-ortaya-cikti-1077584599.html
Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı
Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı
Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in, son görüntüleri ortaya çıktı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T15:09+0300
2023-11-20T15:09+0300
2023-11-20T15:09+0300
türkiye
gemi
fırtına
zonguldak
ali yerlikaya
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İzmir'e giden Kafkametler gemisi, sığındığı Ereğli Limanı'nda battı. Gemideki 12 personelden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin son görüntülerini paylaştı ve arama kurtarmanın sürdüğünü vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html
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gemi, fırtına, zonguldak, ali yerlikaya
gemi, fırtına, zonguldak, ali yerlikaya
Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı
Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in, son görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'e giden Kafkametler gemisi, sığındığı Ereğli Limanı'nda battı. Gemideki 12 personelden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin son görüntülerini paylaştı ve arama kurtarmanın sürdüğünü vurguladı.