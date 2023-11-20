https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-batan-geminin-son-goruntusu-ortaya-cikti-1077584599.html

Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in, son görüntüleri ortaya çıktı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T15:09+0300

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türkiye

gemi

fırtına

zonguldak

ali yerlikaya

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İzmir'e giden Kafkametler gemisi, sığındığı Ereğli Limanı'nda battı. Gemideki 12 personelden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin son görüntülerini paylaştı ve arama kurtarmanın sürdüğünü vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html

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