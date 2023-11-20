https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldak-valiliginden-karadeniz-eregli-ilcesinde-egitime-ara-karari-1077592683.html
Zonguldak Valiliği'nden Karadeniz Ereğli ilçesinde eğitime ara verme kararı
Zonguldak Valiliği'nden Karadeniz Ereğli ilçesinde eğitime ara verme kararı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T18:14+0300
2023-11-20T18:14+0300
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Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Festival iptal, öncelik hasarların giderilmesiKaradeniz Ereğli Belediyesi'nce 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Zonguldak Valiliği'nden Karadeniz Ereğli ilçesinde eğitime ara verme kararı
18:14 20.11.2023 (güncellendi: 18:21 20.11.2023)
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel 2 gün idari izinli sayılacak.
Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Festival iptal, öncelik hasarların giderilmesi
Karadeniz Ereğli Belediyesi'nce 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak."