https://sputniknews.com.tr/20231120/yeni-bir-super-kita-tehlikesi-tum-memeliler-yok-olabilir--1077579990.html

Yeni bir 'süper kıta' tehlikesi: Tüm memeliler yok olabilir

Yeni bir 'süper kıta' tehlikesi: Tüm memeliler yok olabilir

Yeni yapılan bir araştırmada tüm insanların üzerinde yaşadığı yedi kıtanın da 200 ila 300 milyon yıl içinde yeniden birleşmesi öngörülürken, ayrıca memeliler... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T12:55+0300

2023-11-20T12:55+0300

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iklim krizi

sıcaklık

çöl

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Nature Geosciences'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, yeni süper kıta oluşumunun volkanik karbondioksit emisyonlarını ve dolayısıyla sıcaklıkları sıradışı bir biçimde artırması bekleniyor. Çalışmanın yazarlarından, Bristol Üniversitesi'nden paleoiklimbilimci Alexander Farnsworth, süper kıta oluşumlarının, 'dünyayı kitlesel yok oluş' gibi olaylara daha çok yaklaştırdığını söylüyor.Amazon'da kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gizemli antik gravürlerdeki 'cehennem simülasyonu', Dünya'nın 250 milyon yıl sonra nasıl bir yer olacağı konusunda önemli ipuçları veriyor.Cumhuriyet gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre, PALEOMAP gibi bilgisayar modelleme çalışmaları, kıtaların nasıl birleşebileceği konusunda senaryolar üretiyor.Simülasyona göre, Afrika, Pangea Ultima'yı oluşturmak için Kuzey Amerika kıyılarına doğru dönecek ve Avrasya da saat yönünde dönerek birleşecek. Ancak kesin olan bir şey var ki Pangea Ultima, memeliler için neredeyse tamamen yaşanmaz olacak.Araştırmada diğer öngörülenler ise, Kara parçasının çoğu okyanustan uzakta olacağı ve süper kıtanın iç kısmında sıcaklıklar yazları ortalama 50°C ve 65°C civarında olacağı olarak belirtiliyor. Bazı yaşanabilir araziler mevcut olacağı belirtilse de, hayatta kalan türler arasındaki rekabet çok şiddetli olacağı da vurgulanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231013/sekizinci-kita-olan-zelandiyanin-ilk-haritasi-yayinlandi-1076318133.html

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dünya, yok olmak, ölüm, kıtalararası, kıta, jeoloji, iklim krizi, sıcaklık, çöl, kıyamet