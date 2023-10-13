https://sputniknews.com.tr/20231013/sekizinci-kita-olan-zelandiyanin-ilk-haritasi-yayinlandi-1076318133.html

Sekizinci kıta olan Zelandiya'nın ilk haritası yayınlandı

Sekizinci kıta olan Zelandiya'nın ilk haritası yayınlandı

Bilim insanları, sekizinci kıta olarak da bilinen Yeni Zelanda'nın yanındaki Zelandiya kıtasının haritasını yayınladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T19:16+0300

2023-10-13T19:16+0300

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Varlığı bilim insanlarınca 2017'den bu yana konuşulan ve kanıtlanan Zelandiya kıtasının haritası yayınlandı. Yüzde 95'lik bir kısmının denizaltında olduğu bu nedenle sadece belli kısımlarının karada olduğu anlaşılan kıta, geçmişten beri birçok kaşif tarafından aranıyordu. 5 milyon kilometrekareden daha fazla alanı kapsayan kıta, Hint altkıtasından iki kat daha büyük bir alanı kapsıyor. Son yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen jeologlardan oluşan bir ekip, Zelandiya'yı haritalandırmayı başardı. Harita, denizden çıkarılan kaya örnekleri ve jeofizik haritalama yöntemlerinin kombinasyonu ile oluşturuldu. Uzmanlar ayrıca Zelandiya'nın dış kenarlarını takip ederek büyük kumtaşı ve bazaltik kaya çakılları birikintilerini keşfettiler. Kumtaşlarının yaklaşık 95 milyon yaşında olduğuna ve daha eski granit ve volkanik çakıl taşları içerdiğine inanılıyor. Bu da Zelandiya'nın kuru bir kara iken volkanik yaylalardan akan nehirlerin tektonik havzaları doldurduğunu gösteriyor. Yaylalar en az 30 ila 50 milyon yıl önce aktif bir volkanik bölgeydi ancak kumtaşı çökeldiğinde muhtemelen aşınmıştı.Jeologlar, su altı volkanizmasıyla ilişkili olan bazalt çakıllarının keşfi sayesinde Zelandiya'nın yaklaşık 40 milyon yıl önce kademeli olarak sular altında kaldığına inanıyor.Zelandiya eskiden süper kıtanın parçasıydı 500 milyon yıl önce Batı Antartika ve Doğu Avusturalya’nın büyük bölümünü kapsayan Gondwana adlı ‘süper kıtanın’ parçası olan kıta, suyun yaklaşık 2 kilometre altında bulunuyor. Kıtanın suyun üstünde kalan bölümleri ise Yeni Zelanda adaları, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, Lord Howe Adası ve doğusundaki volkanik Ball's Pyramid adaları olarak açıklanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231002/kayip-kita-bulundu-zelandiya-375-yil-sonra-kesfedildi--1075943119.html

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