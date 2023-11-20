https://sputniknews.com.tr/20231120/valilikler-harekete-gecti-kamu-calisanlari-uyarildi-hangi-illerde-ve-bolgelerde-okullar-tatil-1077565885.html

Valilikler harekete geçti, kamu çalışanları uyarıldı: Hangi illerde ve bölgelerde okullar tatil?

Valilikler harekete geçti, kamu çalışanları uyarıldı: Hangi illerde ve bölgelerde okullar tatil?

Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T07:35+0300

2023-11-20T07:35+0300

2023-11-20T07:36+0300

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Meteoroloji’nin soğuk ve yağışlı havalara karşı peş peşe uyarılarının ardından bugün birçok kent beyaza büründü, sahil şehirlerinde fırtına çıktı, ev ve iş yerlerini su bastı. Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.Zonguldak'ta hem okullar hem de Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele tatilZonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Zonguldak Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:İstanbul'da okullar tatil mi?Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen cevap İstanbul Valiliği'nden geldi.İstanbul Valiliği, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır” duyurusu yaptı.İstanbul'da yağışlar ne zaman bitecek?İstanbul'da dün yağan kar yağışının bugün yerini yağmura bırakması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşullarının Pazar akşamı etkisini azaltarak son bulması bekleniyor.Salı günü güneşli bir havaya uyanacak olan İstanbullular, çarşamba gününden itibaren yine yağışlarla karşı karşıya kalacak.Bolu'da eğitime araBolu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak. Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli öğretmenlerim, değerli öğrenci kardeşlerim, Bolu’da yarın (Pazartesi) okullar tatil. Hadi yine iyisiniz" dedi.Düzce'de son durumDüzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesi genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.Akcakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre; buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.Sakarya'da olumsuz hava koşulları engeliSakarya'nın Hendek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığı tarafından 1 gün ara verildiği duyuruldu.Sinop merkez ve 4 ilçede tatilSinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.Diyarbakır'daki Kulp ve Bismil ilçelerine uyarıDiyarbakır’da etkili olan sağanak nedeniyle Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı yollar suyun getirdiği toprakla çamurlaşırken, ev ve ahırları su bastı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçelerde hasar meydana geldi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapılarak, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde de 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.Bingöl'de iki ilçeye tatilBingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Batman'da okullar tatil mi?Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/meteoroloji-ve-afad-alarma-gecti-17-il-icin-turuncu-16-il-icin-sari-kodlu-uyari-1077564546.html

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20 kasım pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi oldu, istanbul bugün okullar tatil mi, kamu çalışanları idari izin, kamu çalışanları idari izinli mi, istanbul'da idari izin var mı, kamu çalışanları işe gidecek mi, 20 kasım pazartesi hamilelere, engelli çalışanlara idari izin verilecek mi