https://sputniknews.com.tr/20231120/tbmm-baskani-kurtulmustan-sert-tepki-bmnin-artik-yirtilip-cop-tenekesine-atildiginin-alenen-ilani-1077573422.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:32+0300
2023-11-20T10:32+0300
2023-11-20T11:12+0300
israil- filistin çatışması
numan kurtulmuş
tbmm
bm
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Konferansı’nın 'Tartışılan Küresel Yönetim: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli' konulu oturumunda konuştu. Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşen Kurtulmuş, "Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır" dedi. Kurtulmuş, dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini, adil ve hakkaniyetli bir küresel sistem kurulamazsa daha çalkantılı günlerin yaşanacağını belirtti.Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye-Endonezya ilişkileri ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231104/bm-genel-sekreteri-guterres-israil-saldirisi-karsisinda-dehsete-dustum-1077061335.html
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numan kurtulmuş, tbmm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
numan kurtulmuş, tbmm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki: BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanı
10:32 20.11.2023 (güncellendi: 11:12 20.11.2023)
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Konferansı’nın 'Tartışılan Küresel Yönetim: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli' konulu oturumunda konuştu.
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşen Kurtulmuş, "Koskoca BM'nin Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır" dedi. Kurtulmuş, dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini, adil ve hakkaniyetli bir küresel sistem kurulamazsa daha çalkantılı günlerin yaşanacağını belirtti.
Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye-Endonezya ilişkileri ele alındı.