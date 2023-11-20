https://sputniknews.com.tr/20231120/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-vuruldu-1077600457.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında, Ukrayna sınırında bulunan Bryansk Bölgesi’nde bir uçak insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T23:00+0300
2023-11-20T23:00+0300
2023-11-20T23:00+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma araçlarının İHA’yı Bryansk Bölgesi semalarında tespit ederek yok ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html
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bryansk, ukrayna, ukrayna krizi, iha
bryansk, ukrayna, ukrayna krizi, iha
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında, Ukrayna sınırında bulunan Bryansk Bölgesi’nde bir uçak insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma araçlarının İHA’yı Bryansk Bölgesi semalarında tespit ederek yok ettiği kaydedildi.