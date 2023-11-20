https://sputniknews.com.tr/20231120/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-vuruldu-1077600457.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında, Ukrayna sınırında bulunan Bryansk Bölgesi’nde bir uçak insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T23:00+0300

2023-11-20T23:00+0300

2023-11-20T23:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 21.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma araçlarının İHA’yı Bryansk Bölgesi semalarında tespit ederek yok ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html

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