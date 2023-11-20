Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Karşılıksız çek oranında rekor artış
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
FUTBOL SAATİ
Almanya - Türkiye maçı
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Donbass bölgesinden dönen gazeteci aktardı: Ukrayna’nın yenilgisi resmileşiyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
17:46
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
18:29
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
19:39
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
20:22
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
20:41
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231120/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-350-ukrayna-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077586875.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken yaklaşık 350 askerinin etkisiz... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T19:35+0300
2023-11-21T19:02+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
herson
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Özel askeri harekatın devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi:“Kupyansk istikametinde, Rus ordu birlikleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatarların desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürtü ve Ukrayna ordu birliklerinin yerleştiği noktaralara saldırılar düzenledi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Krasnıy Liman istikametinde, bir saldırısı püskürtülen ve mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlenen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı yaklaşık 50 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve mevzilerine topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 130 askeri etkisiz hale getirildi, iki savaş aracı ve üç otomobili, iki Msta-B obüsü, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, D-30 topu yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Bu istikamette Ukrayna ordusunun son 24 saatte verdiği kayıp yaklaşık 70 asker, savaş aracı ve iki otomobil oldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırılarda yaklaşık 20 Ukraynalı asker ve iki otomobil yok edildi.Herson istikametinde, kombine ateş sonucu yaklaşık 40 Ukraynalı asker ve üç otomobil yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracı düşürüldü.”
https://sputniknews.com.tr/20231117/bati-basini-ukrayna-ordusu-savunmaya-gecerek-de-rusyaya-yonelik-saldirilara-devam-edebilir-1077515477.html
ukrayna
herson
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

19:35 20.11.2023 (güncellendi: 19:02 21.11.2023)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken yaklaşık 350 askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Özel askeri harekatın devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“Kupyansk istikametinde, Rus ordu birlikleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatarların desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürtü ve Ukrayna ordu birliklerinin yerleştiği noktaralara saldırılar düzenledi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.
Krasnıy Liman istikametinde, bir saldırısı püskürtülen ve mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlenen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı yaklaşık 50 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.
Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve mevzilerine topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 130 askeri etkisiz hale getirildi, iki savaş aracı ve üç otomobili, iki Msta-B obüsü, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, D-30 topu yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Bu istikamette Ukrayna ordusunun son 24 saatte verdiği kayıp yaklaşık 70 asker, savaş aracı ve iki otomobil oldu.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırılarda yaklaşık 20 Ukraynalı asker ve iki otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, kombine ateş sonucu yaklaşık 40 Ukraynalı asker ve üç otomobil yok edildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracı düşürüldü.”
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
Ukrayna krizi
Batı basını: Ukrayna ordusu savunmaya geçerek de Rusya'ya yönelik saldırılara devam edebilir
17 Kasım, 22:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала