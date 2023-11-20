https://sputniknews.com.tr/20231120/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-350-ukrayna-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077586875.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 350 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken yaklaşık 350 askerinin etkisiz... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T19:35+0300

2023-11-20T19:35+0300

2023-11-21T19:02+0300

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Özel askeri harekatın devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın açıklamasında son 24 saate ilişkin şu bilgilere yer verildi:“Kupyansk istikametinde, Rus ordu birlikleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatarların desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürtü ve Ukrayna ordu birliklerinin yerleştiği noktaralara saldırılar düzenledi. Bu eylemler sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Krasnıy Liman istikametinde, bir saldırısı püskürtülen ve mevzilerine topçu ve füze saldırıları düzenlenen Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı yaklaşık 50 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve mevzilerine topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 130 askeri etkisiz hale getirildi, iki savaş aracı ve üç otomobili, iki Msta-B obüsü, Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, D-30 topu yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Bu istikamette Ukrayna ordusunun son 24 saatte verdiği kayıp yaklaşık 70 asker, savaş aracı ve iki otomobil oldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırılarda yaklaşık 20 Ukraynalı asker ve iki otomobil yok edildi.Herson istikametinde, kombine ateş sonucu yaklaşık 40 Ukraynalı asker ve üç otomobil yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait beş insansız hava aracı düşürüldü.”

https://sputniknews.com.tr/20231117/bati-basini-ukrayna-ordusu-savunmaya-gecerek-de-rusyaya-yonelik-saldirilara-devam-edebilir-1077515477.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye