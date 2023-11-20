https://sputniknews.com.tr/20231120/rus-istihbarati-bati-kievden-seferberlik-faaliyetlerini-yogunlastirmasini-talep-ediyor-1077598079.html

Rus istihbaratı: Batı, Kiev'den seferberlik faaliyetlerini yoğunlaştırmasını talep ediyor

Rus istihbaratı: Batı, Kiev'den seferberlik faaliyetlerini yoğunlaştırmasını talep ediyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batılı ülkelerin cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Kiev'den seferberlik faaliyetlerini yoğunlaştırılmasını talep ettiğini... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T19:46+0300

2023-11-20T19:46+0300

2023-11-20T19:46+0300

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SVR basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Batılı ülkeler, Ukrayna ordusunun başarısız karşı saldırısının ardından meydana gelen çok sayıdaki kayıpları telafi etmek için seferberlik faaliyetlerini yoğunlaştırılmasını talep ediyor.Açıklamada, “Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Batı'nın (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy rejiminden, kayıplara rağmen Rusya'nın Ukrayna ihtilafında zafer kazanmasının imkansız olduğunu dünya toplumuna göstermesini talep ettiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.Rus istihbaratının elindeki verilere göre ABD ve İngiltere, Ukrayna liderliğine askere alınma yaşının alt sınırını 17'ye düşürüp, üst sınırını da 70'e çıkarmasını, ayrıca kadınlara yönelik ek seferberlik yürütmesini tavsiye ediyor. Açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un Yüksek Rada'ya zorunlu askerlik için asgari yaş sınırını düşürmenin imkanlarının araştırılmasını önerdiği ifade edildi.Açıklamada, “Eğer bu gerçekleşirse Kiev rejimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ölüm sancılarını uzatmak için 17 yaşındaki gençleri savaşa göndererek kendi Nazi özünü teyit etmiş olacak. Bu, Nazi Almanyası'nın üst düzey yönetiminin 1944 sonbaharında Hitler Gençliği müfrezelerinin çocuklarından oluşturduğu Nazi halk milislerini (Volkssturm'u) yaratma eylemlerini çok anımsatacak” vurgusu yapıldı.‘Kiev, Batı'nın çıkarları adına savaşı ‘son Ukraynalıya kadar’ sürdürmeye hazır’Ukrayna ordusunun uğradığı muazzam kayıpların Kiev'i ‘yaşlıları’ savaşa göndermeye zorladığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde halihazırda 40 yaş üstü askerlerden yeni birlikler oluşturulduğu, ülke genelinde 50 yaş üstü erkeklerin de seferber edilmeye başlandığı kaydedildi.Cephedeki ciddi insan kaynakları sıkıntısının Zelenskiy rejimini, Batılı tahminlere göre halihazırda 40 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna ordusunun saflarındaki kadın sayısını artırmaya da ittiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kiev rejimi, kadınların askere alınması için yaş sınırını şimdiden 60'a çıkardı. Ancak bu Kiev için yeterli değil. Ukrayna askeri komutanlığı, seferberliğe tabi olan kadın meslekleri listesinin genişletilmesini de istiyor. Ekim ayından itibaren sağlık sektörünün çalışanları bu uygulamaya tabi tutuldu. Sonuç olarak hastanelerde, kliniklerde ve eczanelerde personel sıkıntısı keskin bir şekilde baş gösterdi” ifadeleri kullanıldı.SVR, “Ancak mevcut Kiev rejimi görünürde bununla ilgilenmiyor ve Batı’nın çıkarları adına savaşı ‘son Ukraynalıya kadar’ sürdürmeye hazır” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/-eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ve-ofisinin-bir-saatlik-masrafini-acikladi-1077549851.html

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