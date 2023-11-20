Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
09:11
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
09:39
1 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
10:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
10:45
2 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
10:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
11:22
3 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
11:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
12:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
12:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
12:38
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
20:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
20:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
20:53
2 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
21:20
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
21:50
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
22:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
22:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
22:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
22:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
23:08
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
23:25
2 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
23:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:23
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231120/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geliyor-1077586701.html
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T16:16+0300
2023-11-20T16:16+0300
yaşam
istanbul
kar
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
soğuk hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075014644_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_7ed81cd3452cc00c9c0756fd0c257abd.jpg
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de kenti bir kar yağışı daha bekliyor.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231120/istanbulda-7-yilin-ardindan-bir-ilk-el-ninonun-varligi-anomaliler-yasatabiliyor-1077576566.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075014644_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_c07bf5ae25b13e82c14ce85ef11c744c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul kar son dk,son dakika meteoroloji,meteoroloji uyarı,istanbul kar başladı mı,istanbul kar hava durumu
istanbul kar son dk,son dakika meteoroloji,meteoroloji uyarı,istanbul kar başladı mı,istanbul kar hava durumu

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

16:16 20.11.2023
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AA
Abone ol
Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göreyse İstanbul'u yeniden kar bekliyor.
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.
İstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
YAŞAM
İstanbul'da 7 yılın ardından bir ilk: 'El Nino'nun varlığı anomaliler yaşatabiliyor'
11:42
Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de kenti bir kar yağışı daha bekliyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала