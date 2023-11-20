https://sputniknews.com.tr/20231120/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geliyor-1077586701.html

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T16:16+0300

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2023-11-20T16:16+0300

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İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de kenti bir kar yağışı daha bekliyor.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231120/istanbulda-7-yilin-ardindan-bir-ilk-el-ninonun-varligi-anomaliler-yasatabiliyor-1077576566.html

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