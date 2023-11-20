https://sputniknews.com.tr/20231120/meteoroloji-tarih-verdi-istanbula-kar-geliyor-1077586701.html
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T16:16+0300
2023-11-20T16:16+0300
2023-11-20T16:16+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de kenti bir kar yağışı daha bekliyor.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231120/istanbulda-7-yilin-ardindan-bir-ilk-el-ninonun-varligi-anomaliler-yasatabiliyor-1077576566.html
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istanbul kar son dk,son dakika meteoroloji,meteoroloji uyarı,istanbul kar başladı mı,istanbul kar hava durumu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göreyse İstanbul'u yeniden kar bekliyor.
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.
Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de kenti bir kar yağışı daha bekliyor.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.