İstanbul'da 7 yılın ardından bir ilk: 'El Nino'nun varlığı anomaliler yaşatabiliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
09:11
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
09:39
1 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
10:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
10:45
2 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
10:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
11:22
3 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
11:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
12:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
12:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
12:38
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
20:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
20:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
20:53
2 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
21:20
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
21:50
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
22:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
22:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
22:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
22:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
23:08
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
23:25
2 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
23:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim zirvesi ve Türkiye
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231120/istanbulda-7-yilin-ardindan-bir-ilk-el-ninonun-varligi-anomaliler-yasatabiliyor-1077576566.html
İstanbul'da 7 yılın ardından bir ilk: 'El Nino'nun varlığı anomaliler yaşatabiliyor'
İstanbul'da 7 yılın ardından bir ilk: 'El Nino'nun varlığı anomaliler yaşatabiliyor'
İstanbul'un bazı kesimlerinde dün kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T11:42+0300
2023-11-20T11:42+0300
yaşam
istanbul
kar
yağış
sağanak yağış
el nino
kuraklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6bf5d4a8342780ab09e5877c105715f.jpg
Megakentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.'El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor'İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, dün İstanbul'a Balkanlar üzerinden alçak basınçla birlikte soğuk hava kütlesinin geldiğini söyledi.Sıcaklıkların cephe geçişiyle birlikte birden düşmeye başladığını aktaran Özdemir, "Balkanlar üzerinden polar hava kütlesi, yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü." dedi.Özdemir, denizlerin 4-5 derece daha sıcak olduğunu, hava kütlesinin de Karadeniz üzerinde nemini alarak konvektif hareketlerle iyice kuvvetlenip karaya çıkınca yoğun etkisini gösterdiğini belirterek, "Yüksek irtifalarda sıcaklığın düşük olması ve jet rüzgarları ile soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak, fırtına, kar ve karla karışık yağmura sebep oldu. Bu durum, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bıraktı." diye konuştu.İstanbul'a kasım ayında uzun zamandır karın yağmadığına dikkati çeken Özdemir, "En son 2016 yılında yağmıştı. 7 yıl aranın ardından İstanbul'a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. İstanbul için ekim ayında havalar yavaş yavaş soğur ve kasım sonunda kar yağışı olurdu ama bu durum biraz değişti. El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük." ifadelerini kullandı.'Barajların taban kısmı yavaş yavaş dolmaya başladı'Özdemir, yağışların barajlardaki su miktarını arttıracağını belirterek, yağan her damlanın İstanbul barajlarına faydasının olduğunu ifade etti.Barajların 1 yıldır suya aç olduğunu dile getiren Özdemir, "Baraj zeminindeki yer altı suyu da kuraklık nedeniyle çekildi. Barajların taban kısmı yavaş yavaş doymaya ve dolmaya başladı. Yağışlar bu şekilde devam ederse barajlardaki doluluk marta kadar yüzde 70'in üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/yagmurlarin-ardindan-istanbuldaki-barajlarda-doluluk-orani-artti-mi-1077573694.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544505_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_23705267b4134ad1ca116cb2bc23f8de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar, yağış, sağanak yağış, el nino, kuraklık
istanbul, kar, yağış, sağanak yağış, el nino, kuraklık

İstanbul'da 7 yılın ardından bir ilk: 'El Nino'nun varlığı anomaliler yaşatabiliyor'

11:42 20.11.2023
© AA / İbrahim Halil Aktürkİstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı
İstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AA / İbrahim Halil Aktürk
Abone ol
İstanbul'un bazı kesimlerinde dün kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Megakentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.
Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.

'El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor'

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, dün İstanbul'a Balkanlar üzerinden alçak basınçla birlikte soğuk hava kütlesinin geldiğini söyledi.
Sıcaklıkların cephe geçişiyle birlikte birden düşmeye başladığını aktaran Özdemir, "Balkanlar üzerinden polar hava kütlesi, yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephenin etkisi ile hava sıcaklığı bir anda 10 derece kadar düştü." dedi.
Özdemir, denizlerin 4-5 derece daha sıcak olduğunu, hava kütlesinin de Karadeniz üzerinde nemini alarak konvektif hareketlerle iyice kuvvetlenip karaya çıkınca yoğun etkisini gösterdiğini belirterek, "Yüksek irtifalarda sıcaklığın düşük olması ve jet rüzgarları ile soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak, fırtına, kar ve karla karışık yağmura sebep oldu. Bu durum, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bıraktı." diye konuştu.
İstanbul'a kasım ayında uzun zamandır karın yağmadığına dikkati çeken Özdemir, "En son 2016 yılında yağmıştı. 7 yıl aranın ardından İstanbul'a kasımda kar yağdı. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzenini bozdu. İstanbul için ekim ayında havalar yavaş yavaş soğur ve kasım sonunda kar yağışı olurdu ama bu durum biraz değişti. El Nino'nun varlığı fırtına, yağmur ve kar yağışında anomaliler yaşatabiliyor. Bu yıl kasımda sıcaklığın ardından Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu soğuk hava kütlesiyle kasımda kar gördük." ifadelerini kullandı.

'Barajların taban kısmı yavaş yavaş dolmaya başladı'

Özdemir, yağışların barajlardaki su miktarını arttıracağını belirterek, yağan her damlanın İstanbul barajlarına faydasının olduğunu ifade etti.
Barajların 1 yıldır suya aç olduğunu dile getiren Özdemir, "Baraj zeminindeki yer altı suyu da kuraklık nedeniyle çekildi. Barajların taban kısmı yavaş yavaş doymaya ve dolmaya başladı. Yağışlar bu şekilde devam ederse barajlardaki doluluk marta kadar yüzde 70'in üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
YAŞAM
Yağmurların ardından İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı arttı mı?
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала