https://sputniknews.com.tr/20231120/malatyada-deprem-meydana-geldi-1077574103.html

Malatya'da deprem meydana geldi

Malatya'da deprem meydana geldi

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:50+0300

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türkiye

malatya

deprem

kandilli

kandilli rasathanesi

afad

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre, Kandilli'den yapılan açıklamada ise yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html

türkiye

malatya

kandilli

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