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Malatya'da deprem meydana geldi
Malatya'da deprem meydana geldi
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre, Kandilli'den yapılan açıklamada ise yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html
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son depremler, malatya deprem
son depremler, malatya deprem

Malatya'da deprem meydana geldi

10:50 20.11.2023 (güncellendi: 11:30 20.11.2023)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre, Kandilli'den yapılan açıklamada ise yerin 5 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.
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