https://sputniknews.com.tr/20231120/macronun-esi-anlatti-o-15-yasindayken-ben-40-yasindaydim-ve-beni-terk-etmesinden-korkuyordum-1077580128.html

Macron’un eşi anlattı: O 15 yaşındayken, ben 40 yaşındaydım ve beni terk etmesinden korkuyordum

Macron’un eşi anlattı: O 15 yaşındayken, ben 40 yaşındaydım ve beni terk etmesinden korkuyordum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Fransız medyasına konuşarak aralarında yaş farkının ilişkilerinin başında nasıl zorluklar... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T12:59+0300

2023-11-20T12:59+0300

2023-11-20T12:59+0300

dünya

emmanuel macron

brigitte macron

fransa

cumhurbaşkanı

ilişki

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Fransa’da gündem First Lady Brigitte Macron. Aralarındaki büyük yaş farkı yüzünden sürekli gündeme gelen Brigitte Macron ve eşi Emmanuel Macron’un ilişkileri ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.Fransız medyasına konuşan 70 yaşındaki Brigitte Macron, 'geleceğin Fransa Cumhurbaşkanı' ile çıkmaya başladığı zamanlarda yaşadıklarını anlattı. Macron henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu söyleyen Brigitte Macron, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” dedi.Paris Match dergisine konuşan Macron, “Emmanuel, eğitim için Paris’e gittiğinde onun kendi yaşıtı birisine aşık olabileceğini söyledim kendi kendime, fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” dedi. Şu an 70 yaşında olan Brigitte Macron ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında 25 yaş fark bulunuyor.

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