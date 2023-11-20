https://sputniknews.com.tr/20231120/havalimaninda-film-gibi-karisiklik-yolcular-batman-yerine-amsterdam-ucagina-bindi-1077571829.html
Havalimanında film gibi karışıklık: Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi
Havalimanında film gibi karışıklık: Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi
Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:26+0300
2023-11-20T10:26+0300
2023-11-20T11:28+0300
yaşam
amsterdam
uçak
batman
recep ivedik
video
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Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, "Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam’a hareket etti.Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231120/arastirma-tembellik-yuksek-iq-gostergesi-olabilir--1077573951.html
amsterdam
batman
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batman yolcu uçağı karışıklık
batman yolcu uçağı karışıklık
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amsterdam, uçak, batman, recep ivedik, video
amsterdam, uçak, batman, recep ivedik, video
Havalimanında film gibi karışıklık: Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi
10:26 20.11.2023 (güncellendi: 11:28 20.11.2023)
Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.
Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, "Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam’a hareket etti.
Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi:
“Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri ‘Batman’a değil mi?’ diye sordu. Bizde, ağabey 'Ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı' deyince, 'Ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi."