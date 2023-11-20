https://sputniknews.com.tr/20231120/havalimaninda-film-gibi-karisiklik-yolcular-batman-yerine-amsterdam-ucagina-bindi-1077571829.html

Havalimanında film gibi karışıklık: Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi

Havalimanında film gibi karışıklık: Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindi

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:26+0300

2023-11-20T10:26+0300

2023-11-20T11:28+0300

yaşam

amsterdam

uçak

batman

recep ivedik

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077575514_0:316:1109:939_1920x0_80_0_0_8d962e9906c74d264cb691bb204c3b4e.png

Ankara’dan Batman’a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, "Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman’a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam’a hareket etti.Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231120/arastirma-tembellik-yuksek-iq-gostergesi-olabilir--1077573951.html

amsterdam

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman yolcu uçağı karışıklık batman yolcu uçağı karışıklık 2023-11-20T10:26+0300 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amsterdam, uçak, batman, recep ivedik, video