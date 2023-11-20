https://sputniknews.com.tr/20231120/izmirde-bir-kisi-kafasina-silah-dayayip-israil-bayraginin-uzerine-basarak-eylem-yapiyor-1077581621.html
İzmir’de bir kişi kafasına silah dayayıp İsrail bayrağının üzerine basarak eylem yapıyor
İzmir’de bir kişi kafasına silah dayayıp İsrail bayrağının üzerine basarak eylem yapıyor
İzmir’de bir şahsın, Gazze'deki çatışmalara tepki göstermek için ayaklarının altına İsrail bayrağını alarak kafasına silah dayadığı bildirildi. Polis... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T13:36+0300
2023-11-20T13:36+0300
2023-11-20T13:52+0300
israil- filistin çatışması
izmir
türkiye
israil
israil-filistin
gazze
intihar
intihar girişimi
polis
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İzmir’in Konak ilçesinin en kalabalık noktalarından birinde kimliği belirsiz bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı.Yüzünde maske ile ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsı çok sayıda polis ekiplerinin ikna çabaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231120/tbmm-baskani-kurtulmustan-sert-tepki-bmnin-artik-yirtilip-cop-tenekesine-atildiginin-alenen-ilani-1077573422.html
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izmir, türkiye, israil, israil-filistin, gazze, intihar, intihar girişimi, polis
izmir, türkiye, israil, israil-filistin, gazze, intihar, intihar girişimi, polis
İzmir’de bir kişi kafasına silah dayayıp İsrail bayrağının üzerine basarak eylem yapıyor
13:36 20.11.2023 (güncellendi: 13:52 20.11.2023)
İzmir’de bir şahsın, Gazze'deki çatışmalara tepki göstermek için ayaklarının altına İsrail bayrağını alarak kafasına silah dayadığı bildirildi. Polis ekiplerinin ikna çalışması sürüyor.
İzmir’in Konak ilçesinin en kalabalık noktalarından birinde kimliği belirsiz bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı.
Yüzünde maske ile ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsı çok sayıda polis ekiplerinin ikna çabaları sürüyor.