https://sputniknews.com.tr/20231120/ido-ve-budoda-bazi-seferler-iptal-edildi-1077573318.html
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapacakları... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:32+0300
2023-11-20T10:32+0300
2023-11-20T10:32+0300
türkiye
ido
budo
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061864224_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6e0e0e9411f3deb1545bb913006ffb78.jpg
Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"İDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:"09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy"
https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061864224_35:0:515:360_1920x0_80_0_0_36c85f160a0369ee057dfa57659340d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ido ve budo'da bazı seferler iptal edildi,ido sefer iptali,budo sefer iptali
ido ve budo'da bazı seferler iptal edildi,ido sefer iptali,budo sefer iptali
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.
BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
İDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:
"09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy"