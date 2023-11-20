https://sputniknews.com.tr/20231120/ido-ve-budoda-bazi-seferler-iptal-edildi-1077573318.html

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapacakları... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:32+0300

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Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"İDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:"09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy"

https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-firtina-nedeniyle-batan-gemide-bir-denizcinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1077572107.html

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ido ve budo'da bazı seferler iptal edildi,ido sefer iptali,budo sefer iptali