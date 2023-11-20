https://sputniknews.com.tr/20231120/disisleri-bakanligindan-rusya-ile-gerceklestirilecek-siyasi-istisareler-hakkinda-aciklama-1077600713.html
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Moskova'da heyetler arası görüşme bugün
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Moskova'da heyetler arası görüşme bugün
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bugün Moskova'da heyetler arası bir görüşme yapılacağını duyurdu. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T23:50+0300
2023-11-20T23:50+0300
2023-11-21T00:05+0300
rusya
türkiye
moskova
dünya
heyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065239816_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_7178df4e7d40b7a2edc19f72605a0cd4.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye ile Rusya arasında 21 Kasım 2023 tarihinde Moskova’da siyasi konularda istişarelerde bulunulacak.Bakanlığın 'Türkiye ve Rusya Federasyonu Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hakkında' başlıklı açıklamasında şunlar ifade edildi:
https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-ve-turkiye-disisleri-bakan-yardimcilari-israil-filistin-catismasini-istisare-etti-1076288234.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065239816_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_cc529945f913aa0beba9993b9c3de1cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, moskova, heyet
rusya, türkiye, moskova, heyet
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Moskova'da heyetler arası görüşme bugün
23:50 20.11.2023 (güncellendi: 00:05 21.11.2023)
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bugün Moskova'da heyetler arası bir görüşme yapılacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye ile Rusya arasında 21 Kasım 2023 tarihinde Moskova’da siyasi konularda istişarelerde bulunulacak.
Bakanlığın 'Türkiye ve Rusya Federasyonu Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hakkında' başlıklı açıklamasında şunlar ifade edildi:
"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ikili ve bölgesel siyasi konulardaki istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Vershinin ve Alexander Grushko başkanlığındaki heyetler arasında 21 Kasım 2023 tarihinde Moskova’da yapılacaktır."