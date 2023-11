Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gidiyor

https://sputniknews.com.tr/20231120/cumhurbaskani-erdogan-cezayire-gidiyor-1077583855.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine Cezayir'e gidecek. Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma yönündeki çabaları sürerken İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi sonrasında Erdoğan'ın ilk bölgesel ziyaretini İsrail'e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir'e yapması önem taşıyor.Cezayir-Türkiye ilişkileri, son yıllarda her düzeyde kayda değer bir hareketlenmeye sahne olurken özellikle Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un 2019'da göreve gelmesiyle artan bir ivme kazandı.Bu kapsamda Tebbun, Cezayir'den 17 yıl sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 15-17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi. Cezayir Cumhurbaşkanı, 21 Temmuz'da da Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ikinci kez ziyaret etti.İki lider, son olarak 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu toplantılarına katılmak için bulundukları New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.Cezayir ile Türkiye köklü tarihi ilişkilere sahipCezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1962'de başlayan Türkiye-Cezayir resmi ilişkileri güçlü bir şekilde sürüyor.Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin 1516 yılında Cezayir'e gelişleriyle başlayan Türkiye-Cezayir ilişkileri, 2000'li yıllarda siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda birçok ilerlemeye tanık oldu.Türkiye, 1962 yılında bağımsızlığını ilan eden Cezayir'de 1963'te büyükelçiliğini açtı.Tebbun'dan önce Cezayir'den Türkiye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret, Şubat 2005’te Abdulaziz Buteflika tarafından gerçekleştirildi.İki ülke arasında 2006 yılında ilişkileri geliştirmek adına "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalandı.Türkiye'den Cezayir'e cumhurbaşkanlığı seviyesindeki son ziyaret ise Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.Ziyaret kapsamında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.Cezayir ve Türkiye, bölgesel meselelerin yanı sıra İsrail meselesindeki sorunlara çözüm bulma çabalarında da tam koordinasyon halinde ilişkilerini sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da İİT Olağanüstü Zirvesi'nin yapıldığı Suudi Arabistan'dan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada bu durumu teyit etti.Erdoğan, 21 Kasım'daki Cezayir ziyaretini çok önemsediğini vurgulayarak, "Çünkü bu ülkeler arasında Cezayir, duruşunu her zaman net ortaya koyabilen bir ülke, Afrika'da tesir alanı geniş bir ülke. Onun için Sayın Tebbun ile de bu görüşmeyi çok çok önemsiyorum. İnşallah bu takvimi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.İkili ticaret hacminde hedef 10 milyar dolarErdoğan'ın ziyaretinde Gazze'deki durumun yanında Türkiye-Cezayir ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesine yönelik konular da ele alınacak. Bunlardan en önemlisi ekonomik ilişkilerin artırılması olacak.Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında atılacak birçok adım bulunduğunu, Türkiye ve Cezayir'in özellikle ekonomik alanlardaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.Türk yatırımlarının bugün Cezayir'de 6 milyar doları aştığını belirten Büyükelçi Küçükyılmaz, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi de 2022'de 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah 2023'te biz 6 milyar dolar rakamını aşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı Tebbun'un ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de en kısa zamanda ulaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.Bu hedeflere ulaşmak için karşılıklı yatırımları teşvik anlaşmasının uygulamaya girmesi ve tercihli ticaret anlaşması ile ilgili müzakere çerçeve belgesinin imzalanıp müzakerelere başlanması sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasındaki anlaşmanın da yenilenmesinin beklendiğini ifade etti.Büyükelçi, Cezayir'de Ziraat Bankası şubesi, Maarif Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılması dahil, bir kısmı ekonomik bir kısmı kültürel boyutu ilgilendiren 10'u aşkın anlaşmanın gündemde olduğunu belirtti.

