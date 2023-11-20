https://sputniknews.com.tr/20231120/batmanda-sele-kapilan-bir-kadin-oldu-3-cocuk-kayip-1077570659.html
Batman'da sele kapılan bir kadın öldü, 3 çocuk kayıp
Batman'da sele kapılan bir kadın öldü, 3 çocuk kayıp
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğun ise... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T09:24+0300
2023-11-20T09:24+0300
2023-11-20T09:24+0300
türkiye
batman
sel
sel felaketi
kayıp
valilik
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Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi.İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenalp sel sularına kapılan 1,3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 3 çocuk kayıpŞu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Canalp, "Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231105/aydinda-sele-kapilan-2-kisi-oldu-1077087256.html
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batman
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batman, sel, sel felaketi, kayıp, valilik
batman, sel, sel felaketi, kayıp, valilik
Batman'da sele kapılan bir kadın öldü, 3 çocuk kayıp
Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.
Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenalp sel sularına kapılan 1,3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Canalp, "Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor." dedi.