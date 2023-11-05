https://sputniknews.com.tr/20231105/aydinda-sele-kapilan-2-kisi-oldu-1077087256.html

Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü, kayıp 2 kişi aranıyor

Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü, kayıp 2 kişi aranıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T09:50+0300

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türkiye

aydın

sel

kayıp

sağanak

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Dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/sri-lankayi-sel-vurdu-6-olu-1076090139.html

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