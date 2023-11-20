Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
09:11
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
09:39
1 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
10:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
10:45
2 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
10:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
11:22
3 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
11:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
12:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
12:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
12:38
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
20:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
20:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
20:53
2 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
21:20
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
21:50
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
22:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
22:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
22:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
22:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
23:08
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
23:25
2 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
23:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-yerlikaya-genclerimizi-toplumumuzu-zehirlemeye-kalkanlara-hayati-zehrediyoruz-1077563740.html
Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz
Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucuyla mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T00:45+0300
2023-11-20T00:51+0300
türkiye
ali yerlikaya
kaçak göç
düzensiz göç
yasadışı göç
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:976:2048:2128_1920x0_80_0_0_440a454ca2983b0ea9f71e6fac14d9b5.jpg
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Antalya' konulu güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, turizm denilince ilk akla gelen kentin Antalya olduğunu söyledi.Antalya'ya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Yerlikaya, turizm sektörünün kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla turistlerin tercihlerinde güvenliğin önemli belirleyici etkenlerden olduğunu vurguladı.Kentin huzuru ve güvenliği adına "İçişleri ailesi" olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, illegal suç örgütlerinin her birini adalete teslim etmek için Kafes Operasyonları düzenlediklerini ifade etti.Antalya'da yapılan çalışmaları da değerlendiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelelerinin durmadan, duraksamadan devam ettiğini belirten Yerlikaya, deniz yolunun, göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geldiğine dikkati çekti."Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına asla izin vermiyoruz, vermemekte kararlıyız" diyen Yerlikaya, jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine son derece başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.Antalya'daki düzenli göçmen sayılarını paylaşan Yerlikaya, şöyle konuştu:Aynı dönemde 1348 düzensiz göçmen yakalanırken, bunlardan 1274'ünün sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, diğerlerinin de evrakları tamamlanınca sınır dışı işlemlerinin yapılacağını ifade etti.Mobil Göç Noktası 30 büyükşehirde yaygınlaştırıldıYerlikaya, Mobil Göç Noktası uygulamasının üç ay önce İstanbul'da başladığını hatırlatarak, araç sayının 155 araç noktasına çıktığını, Antalya'ya ilk etapta üç aracın geldiğini ve bu sayıyı 6'ya çıkaracaklarını kaydetti.Mobil Göç Noktası'nın nasıl bir uygulama olduğunu anlatan Yerlikaya, alınan başarılı sonuçlar sonrası 30 büyükşehirde adım adım bu uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını bildirdi.Bu araçlar sayesinde çok kısa sürede yabancıların kimlik tespitinin yapıldığına işaret eden Yerlikaya, kaçak göçmenlerle, düzenli göçmenleri ve turistleri hemen ayırabildiklerini söyledi.Yerlikaya, Antalya'da, asayiş suçlarında büyük çoğunluğun jandarma ve emniyet tarafından yakalandığın ifade ederek, suç işleyenlerin tamamını yakalamak, suçu aydınlatmak istediklerini belirtti.Antalyalılara seslenen Bakan Yerlikaya, bir suç unsuruyla karşılaşıldığında hemen 112'nin aranmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/bakan-yerlikaya-acikladi-germiciler-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077441475.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077563909_0:784:2048:2320_1920x0_80_0_0_929eafee648fd4f47ceba2af1e663786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, uyuşturucu
ali yerlikaya, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, uyuşturucu

Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz

00:45 20.11.2023 (güncellendi: 00:51 20.11.2023)
© AA / Orhan Çiçekİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AA / Orhan Çiçek
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucuyla mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Antalya' konulu güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, turizm denilince ilk akla gelen kentin Antalya olduğunu söyledi.
Antalya'ya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Yerlikaya, turizm sektörünün kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla turistlerin tercihlerinde güvenliğin önemli belirleyici etkenlerden olduğunu vurguladı.
Kentin huzuru ve güvenliği adına "İçişleri ailesi" olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, illegal suç örgütlerinin her birini adalete teslim etmek için Kafes Operasyonları düzenlediklerini ifade etti.
Antalya'da yapılan çalışmaları da değerlendiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Antalya'da son 150 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 68'i tutuklandı. Kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucuyla mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz. İşte son 150 günde Antalya'mızda zehir tacirlerine yönelik 4 bin 481 operasyon düzenlendik. 5 bin 172 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 416'sı tutuklandı."
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelelerinin durmadan, duraksamadan devam ettiğini belirten Yerlikaya, deniz yolunun, göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geldiğine dikkati çekti.
"Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına asla izin vermiyoruz, vermemekte kararlıyız" diyen Yerlikaya, jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine son derece başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.
Antalya'daki düzenli göçmen sayılarını paylaşan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"İlimizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 4 bin 817. Hem ikamet izni hem geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerin sayısı 130 bin 994, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 1096. Antalya'da toplam 136 bin 907 düzenli göçmen bulunuyor. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 150 günde 42 operasyon düzenlendik. Bu operasyonlarda 90 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakaladık. Bunların şimdilik 13'ü tutuklandı. Diğer adli kontrol ve serbest bırakılanlarla ilgili, bir daha bu işi yapmıyorlarsa kendilerini tebrik ediyoruz ama bu huylarından vazgeçmez ve göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmaya devam ederse tutuklananların yanına mahkeme kararıyla götürmeye kararlıyız."
Aynı dönemde 1348 düzensiz göçmen yakalanırken, bunlardan 1274'ünün sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, diğerlerinin de evrakları tamamlanınca sınır dışı işlemlerinin yapılacağını ifade etti.

Mobil Göç Noktası 30 büyükşehirde yaygınlaştırıldı

Yerlikaya, Mobil Göç Noktası uygulamasının üç ay önce İstanbul'da başladığını hatırlatarak, araç sayının 155 araç noktasına çıktığını, Antalya'ya ilk etapta üç aracın geldiğini ve bu sayıyı 6'ya çıkaracaklarını kaydetti.
Mobil Göç Noktası'nın nasıl bir uygulama olduğunu anlatan Yerlikaya, alınan başarılı sonuçlar sonrası 30 büyükşehirde adım adım bu uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını bildirdi.
Bu araçlar sayesinde çok kısa sürede yabancıların kimlik tespitinin yapıldığına işaret eden Yerlikaya, kaçak göçmenlerle, düzenli göçmenleri ve turistleri hemen ayırabildiklerini söyledi.
Yerlikaya, Antalya'da, asayiş suçlarında büyük çoğunluğun jandarma ve emniyet tarafından yakalandığın ifade ederek, suç işleyenlerin tamamını yakalamak, suçu aydınlatmak istediklerini belirtti.
Antalyalılara seslenen Bakan Yerlikaya, bir suç unsuruyla karşılaşıldığında hemen 112'nin aranmasını istedi.
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
16 Kasım, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала