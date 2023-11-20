https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-yerlikaya-genclerimizi-toplumumuzu-zehirlemeye-kalkanlara-hayati-zehrediyoruz-1077563740.html

Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz

Bakan Yerlikaya: Gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucuyla mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T00:45+0300

2023-11-20T00:45+0300

2023-11-20T00:51+0300

türkiye

ali yerlikaya

kaçak göç

düzensiz göç

yasadışı göç

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Antalya' konulu güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, turizm denilince ilk akla gelen kentin Antalya olduğunu söyledi.Antalya'ya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Yerlikaya, turizm sektörünün kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla turistlerin tercihlerinde güvenliğin önemli belirleyici etkenlerden olduğunu vurguladı.Kentin huzuru ve güvenliği adına "İçişleri ailesi" olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, illegal suç örgütlerinin her birini adalete teslim etmek için Kafes Operasyonları düzenlediklerini ifade etti.Antalya'da yapılan çalışmaları da değerlendiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelelerinin durmadan, duraksamadan devam ettiğini belirten Yerlikaya, deniz yolunun, göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geldiğine dikkati çekti."Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına asla izin vermiyoruz, vermemekte kararlıyız" diyen Yerlikaya, jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine son derece başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.Antalya'daki düzenli göçmen sayılarını paylaşan Yerlikaya, şöyle konuştu:Aynı dönemde 1348 düzensiz göçmen yakalanırken, bunlardan 1274'ünün sınır dışı edildiğini bildiren Yerlikaya, diğerlerinin de evrakları tamamlanınca sınır dışı işlemlerinin yapılacağını ifade etti.Mobil Göç Noktası 30 büyükşehirde yaygınlaştırıldıYerlikaya, Mobil Göç Noktası uygulamasının üç ay önce İstanbul'da başladığını hatırlatarak, araç sayının 155 araç noktasına çıktığını, Antalya'ya ilk etapta üç aracın geldiğini ve bu sayıyı 6'ya çıkaracaklarını kaydetti.Mobil Göç Noktası'nın nasıl bir uygulama olduğunu anlatan Yerlikaya, alınan başarılı sonuçlar sonrası 30 büyükşehirde adım adım bu uygulamayı yaygınlaştırmaya başladıklarını bildirdi.Bu araçlar sayesinde çok kısa sürede yabancıların kimlik tespitinin yapıldığına işaret eden Yerlikaya, kaçak göçmenlerle, düzenli göçmenleri ve turistleri hemen ayırabildiklerini söyledi.Yerlikaya, Antalya'da, asayiş suçlarında büyük çoğunluğun jandarma ve emniyet tarafından yakalandığın ifade ederek, suç işleyenlerin tamamını yakalamak, suçu aydınlatmak istediklerini belirtti.Antalyalılara seslenen Bakan Yerlikaya, bir suç unsuruyla karşılaşıldığında hemen 112'nin aranmasını istedi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/bakan-yerlikaya-acikladi-germiciler-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077441475.html

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ali yerlikaya, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, uyuşturucu