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https://sputniknews.com.tr/20231116/bakan-yerlikaya-acikladi-germiciler-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077441475.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen operasyonda 'Germiciler' Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımla, operasyonun ayrıntılarını şu ifadelerle aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html
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ali yerlikaya, operasyon, tweet, gözaltı, polis, kaçak, yakalama
ali yerlikaya, operasyon, tweet, gözaltı, polis, kaçak, yakalama

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

08:21 16.11.2023 (güncellendi: 08:54 16.11.2023)
© FotoğrafOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen operasyonda 'Germiciler' Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 'Germiciler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımla, operasyonun ayrıntılarını şu ifadelerle aktardı:

"Muğla’da Düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve “Germiciler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.

Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaptıkları tespit edildi."

Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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