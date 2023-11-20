https://sputniknews.com.tr/20231120/bahar-candana-cezaevinden-uyari-burasi-etiler-degil-1077566300.html
Bahar ve Nihal Candan kardeşlere cezaevinden uyarı: 'Burası Etiler değil'
Bahar ve Nihal Candan kardeşlere cezaevinden uyarı: 'Burası Etiler değil'
dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, gönderildikleri cezaevinde infaz... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T07:45+0300
2023-11-20T07:45+0300
2023-11-20T07:46+0300
yaşam
bahar candan
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silivri cezaevi
silivri ceza infaz kurumu
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Stil yarışmasında ünlenen sosyal medya fenomeni kardeşler olan Bahar Candan ve Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla tartıştı. Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
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bahar candan son durum, nihal candan son durum, bahar candan cezaevi, nihal candan cezaevi, bahar candan kavga
Bahar ve Nihal Candan kardeşlere cezaevinden uyarı: 'Burası Etiler değil'
07:45 20.11.2023 (güncellendi: 07:46 20.11.2023)
dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, gönderildikleri cezaevinde infaz koruma memuruyla tartışınca uyarı aldı.
Stil yarışmasında ünlenen sosyal medya fenomeni kardeşler olan Bahar Candan ve Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla tartıştı.
Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu:
"Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim. Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş."