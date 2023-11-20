https://sputniknews.com.tr/20231120/afad-baskani-hava-sartlari-el-verdigi-muddetce-arama-kurtarma-calismalarinin-hepsine-devam-edecegiz-1077599210.html

AFAD Başkanı: Hava şartları el verdiği müddetçe arama kurtarma çalışmalarının hepsine devam edeceğiz

AFAD Başkanı: Hava şartları el verdiği müddetçe arama kurtarma çalışmalarının hepsine devam edeceğiz

Zonguldak'ta batan geminin personeline yönelik arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş "Dün gece hava şartları çok daha... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T22:08+0300

2023-11-20T22:08+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ereğli Limanı'nda dün fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya vuran Kamerun bayraklı geminin bulunduğu sahildeki amfi tiyatroda, bölgedeki duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.AFAD Başkanı Memiş, mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı geminin 12 mürettebatından birinin cansız bedenine bu sabah ulaşıldığını anımsattı.Kaybolan diğer 11 denizciyi arama kurtarma ve tarama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini aktaran Memiş, "Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta Tornado denilen daha şiddetli rüzgara dönüştü. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık" dedi.'Denizden arama çalışmalarına hava şartları uygun değil'Memiş, günün ağarmasıyla hava şartlarının biraz daha iyileştiğini, arama tarama faaliyetlerinin ilgili tüm ekiplerle, bütün güç ve imkanlarla kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.İlçe merkezinde 225 müracaatta özellikle çatıların uçtuğu ihbarı yapıldığını, yaklaşık 213 iş yerinde ve 10 konutta zarar oluştuğunu tespit ettiklerini aktaran Memiş, vatandaşların zararların giderilmesi konusunda hiç kimsenin şüphesinin bulunmaması gerektiğini vurguladı.Memiş, hava şartlarının denizden arama çalışmalarına uygun olmadığını belirterek, "Bununla birlikte karadan tarama dediğimiz çalışmalarıma devam ediyoruz. Dün gece hava şartları çok daha kötüydü, buna rağmen tarama faaliyetlerine ara vermedik, karadan tarama faaliyetlerimiz devam etti ancak denize açılmak veya helikopterin, uçağın çalışma yapması pek mümkün olmadı. Yalnız gündüz saatlerinde siz de uçağı, helikopteri gördünüz İHA'larda bölgeyi tarıyorlar. Hava şartları el verdiği müddetçe arama kurtarma çalışmalarının hepsine devam edeceğiz" diye konuştu.AFAD olarak anlık meteorolojik verileri takip ettiklerini, en son yapılan paylaşıma göre bölgede salı ve çarşamba günü için olumsuz durum bulunmadığını dile getiren Memiş, "Yani yeşil görünüyor harita artık. Bütün vatandaşlarımız bu haritayı biliyor, sarı veya turuncu hatta Allah korusun kırmızı ikaz yok. Yarın ve öbür gün için bu bölgede hava şartları en azından yağış anlamında uygun gözüküyor" şeklinde konuştu.Memiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın için turuncu alarmın devam ettiğini, burada da devletin bütün birimlerinin alarm seviyesinde ve teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.Deprem bölgesinde yaklaşık 620 bin vatandaşın konteynerlerde yaşadığını anımsatan Memiş, çok yoğun yağışa rağmen büyük sorun yaşanmadığını vurgulayarak, çaba gösteren personele, kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve AFAD gönüllerine teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/zonguldakta-batan-geminin-son-goruntusu-ortaya-cikti-1077584599.html

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