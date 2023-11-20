https://sputniknews.com.tr/20231120/adalet-bakani-tunctan-ogun-samast-aciklamasi-1077578836.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanı Tunç, Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlanmasını değerlendirdi ve "Bunlar yargısal süreçlerle ilgili konular" dedi. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T12:19+0300
2023-11-20T12:19+0300
2023-11-20T12:22+0300
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adalet bakanlığı, ogün samast
adalet bakanlığı, ogün samast
Adalet Bakanı Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
12:19 20.11.2023 (güncellendi: 12:22 20.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç, Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlanmasını değerlendirdi ve "Bunlar yargısal süreçlerle ilgili konular" dedi.