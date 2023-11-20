Adalet Bakanı Tunç'tan Ogün Samast açıklaması

© AA / Raşit Aydoğan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, © AA / Raşit Aydoğan

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Adalet Bakanı Tunç, Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlanmasını değerlendirdi ve "Bunlar yargısal süreçlerle ilgili konular" dedi.