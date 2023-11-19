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Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame: 'Suça sürüklenen çocuk'
Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame: 'Suça sürüklenen çocuk'
Hakkında hazırlanan yeni iddianamede 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer alan Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T17:49+0300
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türkiye
ogün samast
hrant dink
iddianame
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.Yasin Hayal'in 'suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise 'suç örgütü üyesi olmak' suçundan ceza aldıkları ifade edilen iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye de yer verilerek, şunları kaydettiği aktarıldı:FETÖ terör örgütünün, devletin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik nihai hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı anlatılan iddianamede, örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği ifade edildi.İddianamede, örgütün, devletin kurumlarını ele geçirmek için izlediği stratejiler anlatılarak, Dink cinayeti sonrası öncelikli olarak örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı vurgulandı.Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.Ogün Samast'ın 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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ogün samast nereli, ogün samast kaç yaşında, ogün samast yeni iddianame, suça sürüklenen çocuk ne demek
ogün samast nereli, ogün samast kaç yaşında, ogün samast yeni iddianame, suça sürüklenen çocuk ne demek

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame: 'Suça sürüklenen çocuk'

17:49 19.11.2023 (güncellendi: 17:56 19.11.2023)
© İHA / ENES ÖZKAN-AW077315Ogün Samast
Ogün Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
© İHA / ENES ÖZKAN-AW077315
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Hakkında hazırlanan yeni iddianamede 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer alan Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
Yasin Hayal'in 'suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise 'suç örgütü üyesi olmak' suçundan ceza aldıkları ifade edilen iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye de yer verilerek, şunları kaydettiği aktarıldı:
"Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam.' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?' dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin’e 'Olay nasıl olacak?' dedim Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon’a dönerken 'Samsun’dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar.' dedi."
FETÖ terör örgütünün, devletin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik nihai hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı anlatılan iddianamede, örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği ifade edildi.
İddianamede, örgütün, devletin kurumlarını ele geçirmek için izlediği stratejiler anlatılarak, Dink cinayeti sonrası öncelikli olarak örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı vurgulandı.
Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.
Ogün Samast'ın 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.
İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Hrant Dink - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
TÜRKİYE
Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi
15 Kasım, 22:06
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