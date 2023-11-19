https://sputniknews.com.tr/20231119/yalovada-kuru-yuk-gemisi-kiyiya-vurdu-1077554538.html
Yalova’da kuru yük gemisi kıyıya vurdu
Yalova’da kuru yük gemisi kıyıya vurdu
Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarındaki kuru yük gemisi, fırtınada kıyıya sürüklenerek tersanenin iskelesine çarptı 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T15:16+0300
2023-11-19T15:16+0300
2023-11-19T15:16+0300
türkiye
yalova
kuru yük gemisi
fırtına
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Altınova tersaneler bölgesine bakım için gelen kuru yük gemisi, açıkta demir attı.Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, bölgedeki tersanenin iskelesine çarptı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Aynı bölgedeki başka bir tersanede de bağlı geminin halatlarının kopması sonucu iskeleye vurduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html
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yalova, kuru yük gemisi, fırtına
yalova, kuru yük gemisi, fırtına
Yalova’da kuru yük gemisi kıyıya vurdu
Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarındaki kuru yük gemisi, fırtınada kıyıya sürüklenerek tersanenin iskelesine çarptı
Altınova tersaneler bölgesine bakım için gelen kuru yük gemisi, açıkta demir attı.
Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, bölgedeki tersanenin iskelesine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Aynı bölgedeki başka bir tersanede de bağlı geminin halatlarının kopması sonucu iskeleye vurduğu öğrenildi.