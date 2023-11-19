https://sputniknews.com.tr/20231119/yalovada-kuru-yuk-gemisi-kiyiya-vurdu-1077554538.html

Yalova’da kuru yük gemisi kıyıya vurdu

Yalova’da kuru yük gemisi kıyıya vurdu

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarındaki kuru yük gemisi, fırtınada kıyıya sürüklenerek tersanenin iskelesine çarptı 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T15:16+0300

2023-11-19T15:16+0300

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türkiye

yalova

kuru yük gemisi

fırtına

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Altınova tersaneler bölgesine bakım için gelen kuru yük gemisi, açıkta demir attı.Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, bölgedeki tersanenin iskelesine çarptı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Aynı bölgedeki başka bir tersanede de bağlı geminin halatlarının kopması sonucu iskeleye vurduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html

türkiye

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