https://sputniknews.com.tr/20231119/vapur-seferleri-ikinci-bir-duyuruya-kadar-durduruldu-1077562400.html

Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı Hereke Vapur İskelesi zarar gördü. Bu sebeple feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T22:14+0300

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.

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