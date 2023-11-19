https://sputniknews.com.tr/20231119/vapur-seferleri-ikinci-bir-duyuruya-kadar-durduruldu-1077562400.html
Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı Hereke Vapur İskelesi zarar gördü. Bu sebeple feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T22:14+0300
2023-11-19T22:14+0300
2023-11-19T22:15+0300
türkiye
vapur
iskele
fırtına
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231119/duzce-ilcelerinde-okullar-acilmadan-tatil-edildi--1077561840.html
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vapur, iskele, fırtına
Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
22:14 19.11.2023 (güncellendi: 22:15 19.11.2023)
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı Hereke Vapur İskelesi zarar gördü. Bu sebeple feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.