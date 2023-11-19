https://sputniknews.com.tr/20231119/duzce-ilcelerinde-okullar-acilmadan-tatil-edildi--1077561840.html

Düzce ilçelerinde okullar açılmadan tatil edildi

Düzce ilçelerinde okullar açılmadan tatil edildi

Düzce’nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Yığılca'da hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T21:23+0300

2023-11-19T21:23+0300

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Akçakoca ve Yığılca'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1077560917.html

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