https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1077560917.html
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T19:54+0300
2023-11-19T19:54+0300
2023-11-19T19:55+0300
türkiye
motokurye
motosiklet
bisiklet
trafik
yasak
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Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/boluda-okullar-tatil-edildi-1077560103.html
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motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, hangi ilde iki tekerlekli araçlar yasaklandı, motosikletle trafiğe çıkış serbest mi, son dakika hava durumu
motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, hangi ilde iki tekerlekli araçlar yasaklandı, motosikletle trafiğe çıkış serbest mi, son dakika hava durumu
Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
19:54 19.11.2023 (güncellendi: 19:55 19.11.2023)
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.
Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.