https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1077560917.html

Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilik duyurdu: İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T19:54+0300

2023-11-19T19:54+0300

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türkiye

motokurye

motosiklet

bisiklet

trafik

yasak

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Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

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motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, hangi ilde iki tekerlekli araçlar yasaklandı, motosikletle trafiğe çıkış serbest mi, son dakika hava durumu