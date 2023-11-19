https://sputniknews.com.tr/20231119/boluda-okullar-tatil-edildi-1077560103.html

Bolu'da okullar tatil edildi

Bolu'da okullar tatil edildi

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T18:31+0300

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Bolu Valiiği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-acikladi-hava-kosullari-sebebiyle-okullar-tatil-edildi-1077556619.html

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boluda okullar tatil mi, boluda okullar kaç gün tatil, boluda yarın okul açık mı