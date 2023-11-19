https://sputniknews.com.tr/20231119/boluda-okullar-tatil-edildi-1077560103.html
Bolu'da okullar tatil edildi
Bolu'da okullar tatil edildi
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T18:31+0300
2023-11-19T18:31+0300
2023-11-19T18:35+0300
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Bolu Valiiği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-acikladi-hava-kosullari-sebebiyle-okullar-tatil-edildi-1077556619.html
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boluda okullar tatil mi, boluda okullar kaç gün tatil, boluda yarın okul açık mı
boluda okullar tatil mi, boluda okullar kaç gün tatil, boluda yarın okul açık mı
Bolu'da okullar tatil edildi
18:31 19.11.2023 (güncellendi: 18:35 19.11.2023)
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiiği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.