Valilik açıkladı: Hava koşulları sebebiyle okullar tatil edildi

Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.