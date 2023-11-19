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Vali Gül'den Şile'deki son duruma ilişkin açıklama: 210 ihbar aldık
Vali Gül'den Şile'deki son duruma ilişkin açıklama: 210 ihbar aldık
Sağanak ve fırtınadan etkilenen Şile'de açıklama yapan Vali Gül, 5 teknenin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü herhangi bir yaralanma ve can kaybının söz konusu... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T17:28+0300
2023-11-19T17:28+0300
türkiye
şile
sağanak
fırtına
davut gül
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İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Küçükmenderek'te fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği restoranda basın mensuplarına açıklama yapan Gül, hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin meteorolojik uyarıların yapıldığını, valilik olarak da bunu vatandaşlara duyurduklarını hatırlattı.Gül, İstanbul'un ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarının yaklaşık 15 ile 100 kilogram arasında değiştiğini belirterek, "Az yağan ilçelerimiz var, çok yağan ilçelerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgarın hızı saatte 40 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyor" bilgisini paylaştı.Şile'de işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Gül, bulundukları yerin balıkçı lokantası olduğunu ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle limanda irili ufaklı hasarların meydana geldiğini anlattı.Kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığına yönelik ihbar alındıVali Gül, ilçedeki hasara ilişkin bilgi vererek, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.21.00-22.00'ye kadar sürecekİlerleyen saatlerde fırtınanın etkisini kaybetmesini ve yağışın azalmasını beklediklerini ifade eden Gül, meteorolojik tahminlere göre fırtına ve yağışın saat 21.00-22.00'ye kadar süreceğini kaydederek, vatandaşlara bu gece de duyarlı olmaları ve su basma ihtimali olan yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.Vali Gül, "Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararıŞile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ağva'da dere taşkını olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla duruma müdahale ettiklerini anlatarak, Vali Gül ile taşkının meydana geldiği bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve esnafa ziyarette bulunacaklarını söyledi.Ocaklı, bir gazetecinin, Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararına ilişkin sorusu üzerine, "Biz, yıkımlarla ilgili bütün yasal işlemleri yaptık. Mühürlemelerini yaptık. Yıkım kararlarını aldık. Yürütmeyi durdurma kararı olduğu için mahkeme kararını bekliyoruz. Mahkeme kararından sonra gerçekleşecek" diye konuştu.Öte yandan, Gül ve Ocaklı'nın açıklamaları sırasında fırtınanın etkisiyle yükselen dalgaların restorana ulaştığı görüldü.
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şile fırtına, şile sağanak, şile son durum, şile istanbul valisi gül
şile fırtına, şile sağanak, şile son durum, şile istanbul valisi gül

Vali Gül'den Şile'deki son duruma ilişkin açıklama: 210 ihbar aldık

17:28 19.11.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE - EMRE SERTDEMİR-AW079763Şile
Şile - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
© İHA / ELYESA KARATEPE - EMRE SERTDEMİR-AW079763
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Sağanak ve fırtınadan etkilenen Şile'de açıklama yapan Vali Gül, 5 teknenin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü herhangi bir yaralanma ve can kaybının söz konusu olmadığını ifade etti. Gül, 210 su baskınına yönelik ihbar alındığını belirtti. Vali Gül, sağanak ve fırtınanın etkisini saat 21.00-22.00'ye kadar sürdüreceğini de açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Küçükmenderek'te fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği restoranda basın mensuplarına açıklama yapan Gül, hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin meteorolojik uyarıların yapıldığını, valilik olarak da bunu vatandaşlara duyurduklarını hatırlattı.
Gül, İstanbul'un ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarının yaklaşık 15 ile 100 kilogram arasında değiştiğini belirterek, "Az yağan ilçelerimiz var, çok yağan ilçelerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgarın hızı saatte 40 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyor" bilgisini paylaştı.
Şile'de işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Gül, bulundukları yerin balıkçı lokantası olduğunu ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle limanda irili ufaklı hasarların meydana geldiğini anlattı.

Kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığına yönelik ihbar alındı

Vali Gül, ilçedeki hasara ilişkin bilgi vererek, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor" diye konuştu.

21.00-22.00'ye kadar sürecek

İlerleyen saatlerde fırtınanın etkisini kaybetmesini ve yağışın azalmasını beklediklerini ifade eden Gül, meteorolojik tahminlere göre fırtına ve yağışın saat 21.00-22.00'ye kadar süreceğini kaydederek, vatandaşlara bu gece de duyarlı olmaları ve su basma ihtimali olan yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
Vali Gül, "Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.

Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ağva'da dere taşkını olduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla duruma müdahale ettiklerini anlatarak, Vali Gül ile taşkının meydana geldiği bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve esnafa ziyarette bulunacaklarını söyledi.
Ocaklı, bir gazetecinin, Ağva'da dere yatağındaki bölgeyle ilgili yıkım kararına ilişkin sorusu üzerine, "Biz, yıkımlarla ilgili bütün yasal işlemleri yaptık. Mühürlemelerini yaptık. Yıkım kararlarını aldık. Yürütmeyi durdurma kararı olduğu için mahkeme kararını bekliyoruz. Mahkeme kararından sonra gerçekleşecek" diye konuştu.
Öte yandan, Gül ve Ocaklı'nın açıklamaları sırasında fırtınanın etkisiyle yükselen dalgaların restorana ulaştığı görüldü.
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
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