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İstanbul Valiliği: Şile'de yarın okullar tatil
İstanbul Valiliği: Şile'de yarın okullar tatil
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da akşam saat 21-22'ye kadar fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Valilik ayrıca Şile'de yarın okulların tatil edildiğini... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T15:43+0300
2023-11-19T15:43+0300
2023-11-19T16:40+0300
türkiye
istanbul valiliği
fırtına
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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istanbul valiliği, fırtına
istanbul valiliği, fırtına
İstanbul Valiliği: Şile'de yarın okullar tatil
15:43 19.11.2023 (güncellendi: 16:40 19.11.2023)
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da akşam saat 21-22'ye kadar fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Valilik ayrıca Şile'de yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."