https://sputniknews.com.tr/20231119/turkiyede-yasam-suresinin-en-uzun-oldugu-iller-aciklandi-1077544941.html

Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller açıklandı

Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller açıklandı

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T09:29+0300

2023-11-19T09:29+0300

2023-11-19T09:29+0300

yaşam

türkiye

yaşam

hayat

tüik

şehir

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.Türkiye'nin ortalama yaşam beklentisi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 4 yıl altında bulunuyor. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi?Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler:1- TUNCELİErkek: 76.2Kadın: 85.7Genel Ortalama: 80.52 - MUĞLAErkek: 77.7Kadın: 83.5Genel Ortalama: 80.53- MARDİNErkek: 76.9Kadın: 83.7Genel Ortalama: 80.34- GİRESUNErkek: 75.9Kadın: 84.3Genel Ortalama: 80.15- GÜMÜŞHANEErkek: 76.1Kadın: 83.6Genel Ortalama: 79.96- TRABZONErkek: 76Kadın: 83.4Genel Ortalama: 79.87- ORDUErkek: 76.6Kadın: 83Genel Ortalama: 79.88- RİZEErkek: 75.3Kadın: 83.7Genel Ortalama: 79.69- ADIYAMANErkek: 76.6Kadın: 82.5Genel Ortalama: 79.510- ANKARAErkek: 76.7Kadın: 81.9Genel Ortalama: 79.4

https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyenin-en-mutlu-ili-belli-oldu-1077487673.html

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