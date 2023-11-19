https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-7-saldirisini-puskurttu-1077563593.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2 istikametteki toplam 7 saldırısını püskürttüklerini bildirdi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T20:34+0300

2023-11-19T20:34+0300

2023-11-20T00:35+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus birliklerin Ukrayna ordusunun Donetsk istikametinde 6 saldırı girişimini püskürttüklerine dikkat çeken Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 3 yerleşim bölgesinde meydana gelen çatışmalarda düşmanın ölü ya da yaralı olarak 240 askerini, bir tankını, bir zırhlı piyade aracını, 2 otomobilini kaybettiğini, Rus askerlerin ayrıca topçu mücadelesinde bir adet Msta-B obüsünü imha ettiklerini vurguladı.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birliklerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinin 4 ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir bölgesindeki birliklerini vurduklarını ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette 70’in üzerinde askerini ve 2 otomobilini kaybettiği bilgisini verdi.Rus komutan, Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde LHC’de Azov Taburu’nun 12. Tugayı’nın saldırısını püskürttüklerini vurgulayarak, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 30’a yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olduğunu ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin düşman güçlerine kayıplar verdirdiğinin altını çizerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 145’e yakın asker, 2 otomobil, ayrıca Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu topçu sistemi kaybettiğini ifade etti.Konaşenkov’a göre, Zaporojye istikametinde Rus askerleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Rabotino, Kirovo yerleşim bölgelerinde ve Zaporojye’nin kuzeybatısında düşman güçlerini kayıplara uğrattı, Ukrayna ordusu bu istikamette 100’ün üzerinde asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 11 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybetti.Herson istikametinde ise Rus birlikleri Ukrayna güçlerini vurmaya devam etti, düşman bu istikamette 20’ye yakın asker, 2 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir kundağı motorlu Gvozdika topçu sistemi kaybetti.“Kirovograd kentinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Olşanitsa yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat depoları vuruldu” diyen Konaşenkov, “Kirovograd bölgesindeki Kanatovo Havalimanı’nda Ukrayna ordusunun hava araçları için yakıt depoları imha edildi” vurgusunu yaptı.Tümgeneral Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna’ya ait toplam 31 insansız hava aracını düşürdüğü, ayrıca HIMARS ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 2 füzeyi önlediği bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231118/rus-birlikleri-herson-yonunde-ukrayna-ordusuna-ait-2-cikarma-botunu-imha-etti-1077527387.html

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