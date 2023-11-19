https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1077552061.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T13:40+0300
2023-11-19T13:40+0300
2023-11-19T13:41+0300
yaşam
istanbul
sağanak
sağanak yağış
baraj
kuraklık
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/istanbul-barajlarinda-kritik-seviye-1077191498.html
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istanbul barajları dou mu,istanbul barajları doluluk oranı,istanbul barajları su sıkıntısı
istanbul barajları dou mu,istanbul barajları doluluk oranı,istanbul barajları su sıkıntısı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
13:40 19.11.2023 (güncellendi: 13:41 19.11.2023)
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.
Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.
Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.