https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1077552061.html

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T13:40+0300

2023-11-19T13:40+0300

2023-11-19T13:41+0300

yaşam

istanbul

sağanak

sağanak yağış

baraj

kuraklık

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/istanbul-barajlarinda-kritik-seviye-1077191498.html

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