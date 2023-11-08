https://sputniknews.com.tr/20231108/istanbul-barajlarinda-kritik-seviye-1077191498.html
İstanbul barajlarında kritik seviye
İstanbul barajlarında kritik seviye
İstanbul'un barajlarında su oranı yüzde 16'ya düştü. Geçen yıl yüzde 40'larda suya sahip olan Sazlıdere Barajı adeta kuruyarak yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:56+0300
2023-11-08T12:56+0300
2023-11-08T12:56+0300
yaşam
istanbul
susuzluk
baraj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/06/1076096150_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_236842d5792fe6437a39f31d4caf219e.jpg
İstanbul’da barajlar alarm veriyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi. Kuruma noktasına gelen barajda geçti, vatandaşlar su dolu olması gereken yerde sandalye atıp keyif yaptı. Kuruma noktasına gelen baraj drone ile havadan da görüntülendi.İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Bir çok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-kritik-veri-aciklandi--1076879995.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/06/1076096150_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_abe7165ba3e7e11887fc0753d0ef7d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, susuzluk, baraj
istanbul, susuzluk, baraj
İstanbul barajlarında kritik seviye
Abone ol
İstanbul'un barajlarında su oranı yüzde 16'ya düştü. Geçen yıl yüzde 40'larda suya sahip olan Sazlıdere Barajı adeta kuruyarak yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi.
İstanbul’da barajlar alarm veriyor.
İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi. Kuruma noktasına gelen barajda geçti, vatandaşlar su dolu olması gereken yerde sandalye atıp keyif yaptı. Kuruma noktasına gelen baraj drone ile havadan da görüntülendi.
İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Bir çok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi.
Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.