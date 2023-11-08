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İstanbul barajlarında kritik seviye
İstanbul barajlarında kritik seviye
İstanbul'un barajlarında su oranı yüzde 16'ya düştü. Geçen yıl yüzde 40'larda suya sahip olan Sazlıdere Barajı adeta kuruyarak yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:56+0300
2023-11-08T12:56+0300
yaşam
istanbul
susuzluk
baraj
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İstanbul’da barajlar alarm veriyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi. Kuruma noktasına gelen barajda geçti, vatandaşlar su dolu olması gereken yerde sandalye atıp keyif yaptı. Kuruma noktasına gelen baraj drone ile havadan da görüntülendi.İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Bir çok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-kritik-veri-aciklandi--1076879995.html
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istanbul, susuzluk, baraj
istanbul, susuzluk, baraj

İstanbul barajlarında kritik seviye

12:56 08.11.2023
© AA / Ali BallıKuraklık - baraj - su
Kuraklık - baraj - su - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AA / Ali Ballı
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İstanbul'un barajlarında su oranı yüzde 16'ya düştü. Geçen yıl yüzde 40'larda suya sahip olan Sazlıdere Barajı adeta kuruyarak yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi.
İstanbul’da barajlar alarm veriyor.
İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi. Baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi. Kuruma noktasına gelen barajda geçti, vatandaşlar su dolu olması gereken yerde sandalye atıp keyif yaptı. Kuruma noktasına gelen baraj drone ile havadan da görüntülendi.
İstanbul’da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar barajları olumsuz etkiledi. Bir çok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçülürken İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı adeta kurudu. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi. Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi.
Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.
Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
TÜRKİYE
İstanbul'daki barajların doluluk oranında kritik veri açıklandı
30 Ekim, 11:35
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