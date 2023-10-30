https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-kritik-veri-aciklandi--1076879995.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranında kritik veri açıklandı
İstanbul'daki barajların doluluk oranında kritik veri açıklandı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.13 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.88 olarak ölçüldü. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T11:35+0300
2023-10-30T11:35+0300
2023-10-30T11:35+0300
türkiye
baraj
istanbul
doluluk oranı
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İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlarda doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da su sağlayan barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18.88'e düştüğü görüldü.Barajlarda son durum şöyle:* Alibey Barajı yüzde 20.2* Büyükçekmece Barajı yüzde 3.86* Darlık Barajı yüzde 30* Istrancalar Barajı yüzde 23.93* Kazandere Barajı yüzde 7.06* Elmalı Barajı yüzde 14.67* Ömerli Barajı yüzde 40.57* Pabuçdere Barajı yüzde 3.73* Sazlıdere Barajı yüzde 3.76* Terkos Barajı yüzde 8.62
https://sputniknews.com.tr/20231026/istanbulda-barajlarin-doluluk-oraninda-son-durum-suyun-rengi-degisti-1076743841.html
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baraj, istanbul, doluluk oranı
baraj, istanbul, doluluk oranı
İstanbul'daki barajların doluluk oranında kritik veri açıklandı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.13 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.88 olarak ölçüldü.
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlarda doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da su sağlayan barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18.88'e düştüğü görüldü.
Barajlarda son durum şöyle:
* Alibey Barajı yüzde 20.2
* Büyükçekmece Barajı yüzde 3.86
* Darlık Barajı yüzde 30
* Istrancalar Barajı yüzde 23.93
* Kazandere Barajı yüzde 7.06
* Elmalı Barajı yüzde 14.67
* Ömerli Barajı yüzde 40.57
* Pabuçdere Barajı yüzde 3.73
* Sazlıdere Barajı yüzde 3.76
* Terkos Barajı yüzde 8.62