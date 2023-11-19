https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-siddetli-firtina-dereler-tasti-dev-dalgalar-olustu-1077554865.html

İstanbul'da şiddetli fırtına: Dereler taştı, dev dalgalar oluştu

İstanbul'da şiddetli fırtına: Dereler taştı, dev dalgalar oluştu

Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Fırtınanın en çok etkili olduğu Şile’de Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın nedeniyle işletmeleri su... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T15:41+0300

2023-11-19T15:41+0300

2023-11-19T15:41+0300

türkiye

istanbul

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şile

ağva

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Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.Kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu, dere taştı, su baskınları yaşandı.Şile'de işletmeler su altında kaldıŞile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.Ağva'da ağaçlar devrildiAğva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürütüyor.Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taşarken yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu.Garipçe'de dev dalgalar oluştuSarıyer’in Garipçe sahilinde ise fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer 3-4 metreye ulaşan dalgalar, sahilde bulunan bir tesiste maddi hasar oluşmasına neden oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230217/eyupsultanda-tespit-edilen-riskli-binalarin-yuzde-97si-yikildi-1067184847.html

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