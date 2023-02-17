https://sputniknews.com.tr/20230217/eyupsultanda-tespit-edilen-riskli-binalarin-yuzde-97si-yikildi-1067184847.html
Eyüpsultan'da tespit edilen riskli binaların yüzde 97'si yıkıldı
Eyüpsultan'da tespit edilen riskli binaların yüzde 97'si yıkıldı
Eyüpsultan Belediyesi, 2020 yılında tespit edilen ilçedeki riskli yapıların yüzde 97'sinin yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:21+0300
2023-02-17T23:21+0300
2023-02-17T23:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
eyüpsultan
deprem
kahramanmaraş
eyüpsultan belediyesi
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Eyüpsultan'da riskli yapıların yüzde 97'sinin yıkıldığı açıklandı.Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde hasara ve çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına ilçedeki metruk ve riskli yapıların yıkılıp, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı, sağlıklı ve modern binaların yapımının sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda etkin çalışmalar yapılması için Temmuz 2021'de Riskli Yapılar Birimi kurulduğu aktarıldı.Açıklamada, Mart 2020 itibarıyla ilçede riskli tespiti yapılmış, tahliye ve yıkımı gerçekleştirilmemiş toplam 464 yapı bulunduğu belirtilerek, bu yapıların yüzde 97'sinin yıkıldığı bildirildi."Vatandaşların daha sağlam ve sağlıklı binalarda yaşaması hedefi doğrultusunda an itibarıyla bu yapılardan geriye sadece 13'ü kaldı. Bu 13 yapının mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları gereği yıkımı henüz gerçekleştirilemedi ve mahkeme süreçleri de takip ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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eyüpsultan, deprem, kahramanmaraş, eyüpsultan belediyesi
eyüpsultan, deprem, kahramanmaraş, eyüpsultan belediyesi
Eyüpsultan'da tespit edilen riskli binaların yüzde 97'si yıkıldı
23:21 17.02.2023 (güncellendi: 23:23 17.02.2023) Abone ol
Eyüpsultan Belediyesi, 2020 yılında tespit edilen ilçedeki riskli yapıların yüzde 97'sinin yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Eyüpsultan'da riskli yapıların yüzde 97'sinin yıkıldığı açıklandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde hasara ve çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına ilçedeki metruk ve riskli yapıların yıkılıp, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı, sağlıklı ve modern binaların yapımının sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda etkin çalışmalar yapılması için Temmuz 2021'de Riskli Yapılar Birimi kurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, Mart 2020 itibarıyla ilçede riskli tespiti yapılmış, tahliye ve yıkımı gerçekleştirilmemiş toplam 464 yapı bulunduğu belirtilerek, bu yapıların yüzde 97'sinin yıkıldığı bildirildi.
"Vatandaşların daha sağlam ve sağlıklı binalarda yaşaması hedefi doğrultusunda an itibarıyla bu yapılardan geriye sadece 13'ü kaldı. Bu 13 yapının mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları gereği yıkımı henüz gerçekleştirilemedi ve mahkeme süreçleri de takip ediliyor" ifadeleri kullanıldı.