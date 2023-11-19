https://sputniknews.com.tr/20231119/hackerlar-ortaya-cikardi-ukrayna-ordusunun-yuzde-50si-yabanci-parali-askerlerden-olusuyor--1077553610.html
Hackerlar ortaya çıkardı: Ukrayna ordusunun yüzde 50'si yabancı paralı askerlerden oluşuyor
Hackerlar ortaya çıkardı: Ukrayna ordusunun yüzde 50'si yabancı paralı askerlerden oluşuyor
Joker DPR adlı hacker topluluğu, Ukrayna ordusuna yaptığı siber saldırılarla Ukrayna ordusunun iç yapısından birçok rapor çıkardı. Sputnik, bu raporları... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T19:00+0300
2023-11-19T19:00+0300
2023-11-19T19:16+0300
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Ukrayna ordusunun 90 binden fazla kayıp verdiği tahmin edilen 'başarısız yaz taaruzu' ardından büyük bir insan kaybı yaşayan Kiev rejiminin ordusu kimlerden oluşuyor? Rus hackerlerin Ukrayna ordusunun telsizleri dinlemesiyle ortaya çıkan raporu Sputnik derledi. Rapora göre, Ukrayna askeri frekanslarında Rusya ile çatışmaya giren askerlerin büyük bir çoğunluğunda İngilizce, Lehçe, Arapça ve diğer yabancı diller kullanılıyor. Yabancı dillerin kullanımının oldukça sık olduğu belirtilen makalede, şu an Ukrayna cephesini savunan askerlerin yaklaşık yüzde 50'sinin yabancı uyruklu paralı asker olduğu belirtiliyor. Telsizlerde yaşanan sızmalar sayesinde şu an Ukrayna için çalışan yüzlerce paralı askerin bilgileri Rus istihbaratı tarafından ele geçirildi. Joker DPR adlı hacker grubunun yayınlandığı bilgilere göre, sadece bu hafta Ukrayna ordusunun 'Uluslararası Lejyon' biriminin dördüncü taburuna başvuran 500'den fazla kişinin isim ve kişisel bilgileri ifşa edildi. Her bir paralı askerin veya paralı asker olarak savaşmak isteyen askerin kişisel bilgileri arasında yaş, askeri deneyim, konuşulan diller, telefonu numarası gibi bilgiler var. Hatta hacker grubu, bilgileri teyitlemek için Ukrayna ordusunda savaşmak için başvurmuş paralı askerlerden ABD'li Ryan'ı arayıp konuştuğunu da aktarıyor. Yakın zamanda da CNN'e konuşan bir askeri kaynak, Ukrayna'daki paralı askerler hakkında şunları demişti: Hacker grubunun bu yaptığı ilk sızıntısı değil. Önceden de grup Ukrayna savaş alanı yönetim sistemi DELTA'yı hacklemişti. Kasım ayında Ukraynalı üst düzey komutan Valeri Zaluzhni'nin Instagram hesabını hackleyen grup, paralı askerler ile ilgili yayınlandığı raporda, Ukrayna'nın açık bir şekilde paralı askere ihtiyaç duyduğunu ve İngilizce bir şekilde alım yaptığını da gözler önüne sundu. Yakın zamanda paralı askerler hakkında daha fazla bilgi sunacağını da belirten grup, Ukrayna cephesindeki genç Ukraynalıların ölmesine karşın cephede hala savunabilecek asker bulunmasını da paralı askerlerin varlığına ve Batı yardımlarına bağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231119/abd-basini-yabanci-parali-askerler-ukraynayi-terk-ediyor-1077553420.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, paralı asker, abd, arapça, polonya, delta, siber savaş, hacker, ajan
Hackerlar ortaya çıkardı: Ukrayna ordusunun yüzde 50'si yabancı paralı askerlerden oluşuyor
19:00 19.11.2023 (güncellendi: 19:16 19.11.2023)
Joker DPR adlı hacker topluluğu, Ukrayna ordusuna yaptığı siber saldırılarla Ukrayna ordusunun iç yapısından birçok rapor çıkardı. Sputnik, bu raporları derledi.
Ukrayna ordusunun 90 binden fazla kayıp verdiği tahmin edilen 'başarısız yaz taaruzu' ardından büyük bir insan kaybı yaşayan Kiev rejiminin ordusu kimlerden oluşuyor? Rus hackerlerin Ukrayna ordusunun telsizleri dinlemesiyle ortaya çıkan raporu Sputnik derledi.
Rapora göre, Ukrayna askeri frekanslarında Rusya ile çatışmaya giren askerlerin büyük bir çoğunluğunda İngilizce, Lehçe, Arapça ve diğer yabancı diller kullanılıyor. Yabancı dillerin kullanımının oldukça sık olduğu belirtilen makalede, şu an Ukrayna cephesini savunan askerlerin yaklaşık yüzde 50'sinin yabancı uyruklu paralı asker olduğu belirtiliyor. Telsizlerde yaşanan sızmalar sayesinde şu an Ukrayna için çalışan yüzlerce paralı askerin bilgileri Rus istihbaratı tarafından ele geçirildi.
Joker DPR adlı hacker grubunun yayınlandığı bilgilere göre, sadece bu hafta Ukrayna ordusunun 'Uluslararası Lejyon' biriminin dördüncü taburuna başvuran 500'den fazla kişinin isim ve kişisel bilgileri ifşa edildi. Her bir paralı askerin veya paralı asker olarak savaşmak isteyen askerin kişisel bilgileri arasında yaş, askeri deneyim, konuşulan diller, telefonu numarası gibi bilgiler var. Hatta hacker grubu, bilgileri teyitlemek için Ukrayna ordusunda savaşmak için başvurmuş paralı askerlerden ABD'li Ryan'ı arayıp konuştuğunu da aktarıyor.
Yakın zamanda da CNN'e konuşan bir askeri kaynak, Ukrayna'daki paralı askerler hakkında şunları demişti:
"Müfrezemde yeterli sayı yoktu, bu yüzden başka ülkelerden savaşçılarla oluşturulduk. Bazıları savaşın romantizmini özlediğini söylerken, bazıları ise savaşmayı profesyonel hayatının bir parçası olarak görüyordu. Ancak gelenlerin yarısı, burada olup biteni görünce ‘Ben bunun altına imza atmamıştım’ diyerek kaçıyor."
Hacker grubunun bu yaptığı ilk sızıntısı değil. Önceden de grup Ukrayna savaş alanı yönetim sistemi DELTA'yı hacklemişti. Kasım ayında Ukraynalı üst düzey komutan Valeri Zaluzhni'nin Instagram hesabını hackleyen grup, paralı askerler ile ilgili yayınlandığı raporda, Ukrayna'nın açık bir şekilde paralı askere ihtiyaç duyduğunu ve İngilizce bir şekilde alım yaptığını da gözler önüne sundu.
Yakın zamanda paralı askerler hakkında daha fazla bilgi sunacağını da belirten grup, Ukrayna cephesindeki genç Ukraynalıların ölmesine karşın cephede hala savunabilecek asker bulunmasını da paralı askerlerin varlığına ve Batı yardımlarına bağlıyor.