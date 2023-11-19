https://sputniknews.com.tr/20231119/gazzeden-87-turk-ve-kuzey-kibris-vatandasi--misira-ulasti--1077562836.html
Gazze’den 87 Türk ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı Mısır’a ulaştı
Gazze’den 87 Türk ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı Mısır’a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T23:31+0300
2023-11-19T23:31+0300
2023-11-19T23:31+0300
dünya
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
türk
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı" ifadesini kullandı.Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, pazartesi günü havayoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizin-558i-tahliye-etti-1077556981.html
gazze
gazze şeridi
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gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, türk
gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, türk
Gazze’den 87 Türk ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı Mısır’a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı" ifadesini kullandı.
Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, pazartesi günü havayoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.