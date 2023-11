Evini Erdoğan fotoğrafları ile doldurdu, yeğeninin adını Tayyip Erdoğan koydu

https://sputniknews.com.tr/20231119/evini-erdogan-fotograflari-ile-doldurdu-yegeninin-adini-tayyip-erdogan-koydu-1077546555.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan Mustafa Ergün, yıllardır Erdoğan'ın fotoğraflarını topluyor. Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır köyünde yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık besliyor. Ergün yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk, gençlik, aile ve siyasete girdiği fotoğrafları topladı. Ergün topladığı fotoğrafları evinin her bir köşesine asarak evlerini adeta Recep Tayyip Erdoğan müzesine çevirdi. Ayrıca kendisinde olmayan fotoğrafları bulduğunda alıp koleksiyonuna ekleyen Ergün, Cumhurbaşkanı'na olan sevgisinden dolayı 10 Ağustos 2014 seçimlerinden bir gün sonra doğan yeğeninin adını Tayyip Erdoğan koydu.'Çok cesur bir insan'Cumhurbaşkanı sevdalısı olduğunu dile getiren Mustafa Ergün, "Bu sevda, bizi kendine aşık eden cumhurbaşkanımızın fakirin yanında olması, yiğit ve cesur olmasından geliyor. Bugün İslam coğrafyası yanıyor, cumhurbaşkanımız her yerde mücadele veriyor. Çok cesur bir insan olduğu için seviyoruz, arkasındayız. Küçüklük, orta yaş ve futbolculuk yıllarının fotoğrafları başta olmak üzere A'dan Z'ye her fotoğrafı var. Gözümden kaçan fotoğrafları olunca da getiriyorum. Yeğenim seçimden bir gün sonra doğdu ve biz seçimi kazandığımızdan dolayı cumhurbaşkanının ismini verdik” dedi.'Tayyip dedeyi görmeyi çok istiyorum'Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşıyan Tayyip Erdoğan ise “Tayyip dedeyi çok seviyorum, aynı ismi taşıyoruz. Onu bir gün görmek çok isterim ve gelirse evimde ağırlarım” diye konuştu.

