'Enkaz kafe'yi 'Enkaz müze' yapmak istiyor

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Oluşturduğu kafenin müze olarak kalmasını isteyen Yalçın, “Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Kahramanmaraşlılara bir şeyler bırakabilmek düşüncesi ile başlayıp devam ettim. Bulduğum ev eşyalarını toplayıp burada düzenledim. Burada ticari amaçlı hiçbir şey düşünmedim. Ama ileride belki 4-5 tane insana ekmek kapısı olur. İçerisinde herkesin bir parçası var, duygusal anıları var. Resimler oyuncaklar var. Komple enkazdan çıkan malzemeler. Şu an yapın deseler yapamam” dedi.