https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-zonguldaktaki-son-durumu-acikladi-toplam-25-murettebat-kurtarildi-bir-gemiyle-irtibat-yok-1077562113.html

AFAD Zonguldak'taki son durumu açıkladı: Toplam 25 mürettebat kurtarıldı, bir gemiyle irtibat yok

AFAD Zonguldak'taki son durumu açıkladı: Toplam 25 mürettebat kurtarıldı, bir gemiyle irtibat yok

AFAD, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan 3 geminin etkilendiğini belirterek, iki ayrı gemideki toplam 25 mürettebatın kurtarıldığını, irtibat kesilen kargo... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T21:47+0300

2023-11-19T21:47+0300

2023-11-19T21:48+0300

türkiye

zonguldak

gemi

afad

açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.Arama kurtarma çalışmalarına süratle başlandığı vurgulanarak, "Yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır" bilgisi verildi.İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiği bildirildi.Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gittiği duyuruldu.

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