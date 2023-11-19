Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden sürüklenen Türk bayraklı gemiye ilişkin açıklama

"Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı Kafkametler gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin Kdz. Ereğli’de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk, Rusya’dan aldığı bin 542 ton feerosilikon yükünü Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır."